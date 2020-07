Esce per fare la spesa, ma era ai domiciliari e finisce di nuovo in manette

Era uscito per fare la spesa ma si trovava agli arresti domiciliari, così il cittadino tunisino classe 1983, pluripregiudicato, nella mattinata di giovedì è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona, con l'accusa di evasione.

Come di consueto, i militari si erano recati presso la sua abitazione di via Monreale, in città, per verificare che si trovasse in casa, ma nonostante i campanelli funzionassero benissimo, non hanno ricevuto alcuna risposta. Le forze dell'ordine allora hanno spostato la gazzella e atteso che l'uomo facesse ritorno, controllando la situazione senza farsi notare.

Dopo più di un'ora lo straniero ha fatto ritorno in sella alla sua bici: fermato immediatamente dai carabinieri, ha mostrato uno scontrino per dimostrare di essere uscito, senza permesso, ma “solo” per fare la spesa.

Finito in manette, venerdì mattina è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo: convalidato il provvedimento, il processo è stato rinviato al 20 luglio per la richiesta dei termini a difesa.