Lo trovano a spasso per il paese, ma doveva restare ai domiciliari

Lo hanno sorpreso a passeggiare per le vie del paese, al di fuori della sua abitazione, peccato però che si trovasse ai domiciliari.

Si tratta di un veronese classe 1956 sottoposto dal giudice alla misura cautelare restrittiva, che nella giornata di lunedì è stato trovato a spasso dai carabinieri di Bosco Chiesanuova per le strade del Comune: colto in flagranza di reato, l'uomo è stato dunque arrestato per la sua evasione.