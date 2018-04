Trovato a spasso all'alba, era ai domiciliari per violenza sessuale: arrestato

Forse stava andando a fare una ricca colazione al bar di prima mattina, oppure due passi per rinfrescare le idee ed iniziare la giornata. Sta di fatto che il vicentino, classe 1988, trovato alle 5 di mercoledì mattina in giro per via San Giacomo, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, non aveva alcuna autorizzazione ad uscire di casa poiché sottoposto agli arresti domiciliari per violenza sessuale.

L’uomo è stato così colto nella flagranza del reato di evasione, proprio dalla pattuglia che si era recata alla sua abitazione per gli usuali controlli agli arrestati che scontano la pena tra le mura domestiche. Non avendolo trovato, i militari hanno iniziato un giro di perlustrazione, avvistandolo poi in via San Giacomo: il vicentino a quel punto è stato nuovamente arrestato e portato al proprio domicilio, in attesa della direttissima.