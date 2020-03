Coronavirus, documento dell'Unione dei Comuni di Verona Est: regole in 4 lingue

L'Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato la procedura di "Centro Operativo Intercomunale" per le azioni congiunte di contrasto dell'emergenza sanitaria in atto sui vari territori. «Si è deciso di fare un documento unico di sintesi delle regole, - si legge in una nota dell'Unione dei Comuni di Verona Est - utile anche in questa fase acuta del contagio. È stato tradotto in inglese, rumeno e arabo».

All'iinterno del documento sono riportati i numeri di telefono dei servizi sociali, dei carabinieri e della polizia locale: «Alcuni volontari, che ringraziamo, - prosegue la nota dell'Unione dei Comuni di Verona Est - hanno consegnato in queste ore il volantino in gran parte di Illasi, Cellore e contrade. Domani mattina verrà completata la distribuzione».

Il numero verde della Usl 9 per l'emergenza "Covid-19" da chiamare in caso di manifestazione di sintomi è 800-462340, mentre il centro operativo intercomunale per l'emergenza attivato dall'Unione dei Comuni di Verona Est risponde al numero 045 6151272. Infine l'invito rivolto dall'Unione dei Comuni di Verona Est a tutti i cittadini del territorio veronese: «Ciascuno rispetti la regola base: stare a casa, tenere le distanze e pulire bene mani e superfici».