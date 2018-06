Vuole raggiungere Londra con un documento falso, scoperto al Catullo

Voleva raggiungere alcuni connazionali che vivono a Londra ma, non avendo ottenuto il visto di ingresso per la Gran Bretagna, aveva acquistato una carta di identità italiana a cui aveva sostituito la fotografia del titolare con la sua. Martedì scorso, 12 giugno, nel tardo pomeriggio, si è presentato al controllo dell'aeroporto di Verona per imbarcarsi sul volo Easy Jet per Londra e agli agenti della polizia di frontiera aerea ha mostrato il documento falsificato, parlando in perfetto italiano.

La verifica della carta d'identità attraverso particolari apparati di antifalsificazione e le domande degli agenti hanno consentito di scoprire l'imbroglio, poi confermato dal cittadino che in clandestinità voleva raggiungere la Gran Bretagna. Il ragazzo scoperto è B.A., albanese di 21 anni, ed è stato arrestato per il possesso e l'uso del documento falso. Ieri, il tribunale di Verona lo ha condannato a un anno di reclusione e successivamente è stato espulso dall'Italia.