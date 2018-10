Cronaca Sommacampagna / Via Aeroporto

Documenti falsi e ricercati: altre tre persone arrestate all'aeroporto Catullo

In due hanno provato a raggiungere Dublino, ma i documenti in loro possesso non hanno superato le verifiche anticontraffazione. Un terzo invece è arrivato allo scalo veronese da Londra, ma su di lui pendeva un ordine di carcerazione