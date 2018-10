Divieto di transito ignorato: 44 sanzioni a camion in una settimana

La Polizia municipale, questa settimana, ha sanzionato 44 autoarticolati che hanno percorso, incuranti del divieto, via Forte Tomba, nel comune di Verona. Infatti, sui due ponti che attraversano canale Giuliari, è in vigore il divieto di transito per veicoli con massa superiore alle 10 tonnellate.

Tuttavia, nonostante il potenziamento della segnaletica, i mezzi pesanti continuano a transitare e solo la presenza costante delle pattuglie spinge gli autisti a modificare il percorso. I controlli vengono effettuati sia di giorno che di notte e proseguiranno nelle prossime settimane.