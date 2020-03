Ministeri della Salute e dell'Interno: «Vietati spostamenti in altri comuni»

Da oggi, 22 marzo, i cittadini italiani non possono più uscire dal comune in cui si trovano, né a piedi né con mezzi pubblici o privati. Le uniche eccezioni a questo divieto sono quelle che valgono per tutti gli altri spostamenti: esigenze lavorative, assoluta necessità oppure per motivi di salute. A stabilirlo è l'ordinanza congiunta dei Ministeri della Salute e dell'Interno, riportata da Ansa.

La stessa agenzia, riporta le cifre dei controlli eseguiti ieri, 21 marzo, dalle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme eccezionali introdotte in tutto il Paese per ostacolare il diffondersi del coronavirus: le forze di polizia hanno controllato 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate; gli esercizi commerciali controllati sono stati 75.362, denunciati 142 esercenti e sospesa l'attività di 20 esercizi. Secondo i dati del Viminale, sono 1.858.697 le persone controllate dall'11 al 21 marzo, 82.041 quelle denunciate per mancato rispetto di ordine dell'autorità, 1.943 per false dichiarazioni; 910.023 gli esercizi commerciali controllati e 2.119 i titolari denunciati.

E un altro strumento per impedire i contagi da coronavirus sono le mascherine, dispositivi che a partire da domani potrebbero essere distribuiti a tutti gli italiani, secondo quanto annunciato da Domenico Arcuri, commissario straordinario al'emergenza Coronavirus, al programma di Rai 3 Mezz'ora in più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.