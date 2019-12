Per 3 anni non sarebbe dovuto tornare in Italia: 25enne fermato a Verona

Era intenzionato a rimanere in Italia, nonostante il divieto disposto dal Prefetto di Prato di farvi ritorno. Imbarcato sul volo per Tirana nel gennaio 2018, G.N., 25enne originario dell’Albania, non avrebbe dovuto rimettere piede sul territorio nazionale per 3 anni; invece, intorno alle 3 di notte di venerdì, è stato intercettato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, in via Prato Santo.

Il controllo d’iniziativa eseguito dai poliziotti, ha consentito di identificare il giovane che, trovato sprovvisto di documenti, è stato condotto in Questura. L’attività investigativa svolta nella nottata presso gli uffici di Polizia, ha condotto gli agenti alla ricostruzione della vicenda: il provvedimento che gravava sul cittadino straniero, al momento dell’espulsione avvenuta nel 2018, recava un cognome diverso rispetto a quello con cui, invece, si era presentato il fermato quella notte.

Gli accertamenti in banca dati hanno fatto emergere tuttavia una corrispondenza tra le due identità, giustificate dall’arrestato con la possibilità, da lui acconsentita e avvallata dalle autorità albanesi, di acquisire il cognome della sposa al momento del matrimonio.

Accertata la trasgressione del decreto di allontanamento prevista a suo carico, G.N. è stato arrestato e trattenuto, su disposizione del Pubblico Ministero, fino a venerdì mattina, quando era in programma la celebrazione del rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha condannato il cittadino albanese a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e ordinato l’espulsione dal territorio nazionale, con immediato accompagnamento alla frontiera.

L’ufficio immigrazione della Questura di Verona avvierà, nelle prossime ore, le pratiche per procedere all’allontanamento.