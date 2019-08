Non rispetta il divieto di dimora e il tribunale decide di mandarlo in carcere

Avrebbe più volte violato il divieto di dimora nella provincia di Verona, così la misura cautelare nei suoi confronti è stata aggravata ed è stato portato in carcere.

Nella giornata di lunedì, i carabinieri di Verona hanno rintracciato il cittadino romeno classe 1980, sul quale pendeva l'ordinanza, in piazza Cittadella, a Verona. Nella stessa zona si era reso responsabile di un furto perpetrato ai danni di un bar, per il quale era finito nei guai.

In seguito al suo comportamento, il tribunale di Verona ha disposto la sua detenzione nel carcere di Montorio, dove è stato accompagnato nel pomeriggio del 26 agosto.