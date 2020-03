«Divieto assoluto di attività sportive e motorie» a Verona. Il sindaco firma l'ordinanza

«Ho firmato l’ordinanza di cui ho parlato ieri. Da oggi misure più restrittive», inizia così la breve nota del sindaco di Verona Federico Sboarina che ha stabilito nuovi divieti per contrastare la diffusione del coronavirus "Sars-CoV-2".

Tra le novità contenute nell'ordinanza siglata dal sindaco di Verona si segnala «il divieto assoluto di attività sportive e motorie in luogo pubblico su tutto il territorio comunale», ma anche il «limitare lo spostamento per la gestione degli animali domestici con la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue all’abitazione dei proprietari nel raggio di 400 metri, fatto salvo il raggiungimento dell’area cani più vicina con il percorso più breve».

Questo infine il commento del sindaco di Verona Federico Sboarina: «La salute della nostra comunità viene prima di tutto. Vi aggiornerò su eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi da parte della Regione o del governo».

Il post Facebook dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Verona Daniele Polato