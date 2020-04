Forza il distributore automatico del latte per rubare i soldi: denunciato

Una segnalazione è giunta al 112 nella notte tra sabato e domenica, da parte di un cittadino che aveva udito strani rumori provenire dalla strada.

I militari della stazione di Cadidavid sono dunque intervenuti, riuscendo a rintracciare un moldavo 30enne che stava cercando di scardinare il portamonete di un distributore automatico del latte situato nella zona di via Scuderlando, a Verona.

L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato, anche per aver creato un danno agli abitanti della zona che per alcuni giorni non potranno usufruire di un comodo distributore di un bene primario.

