Distributore di latte fresco a fuoco nella notte: l'incendio sarebbe doloso

Ha tutta l'aria di essere frutto di un atto vandalico, l'incendio del distributore del latte di borgo Venezia avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.

L'allerta è scattata poco dopo l'una in via Colonnello Fincato, a Verona, nel piazzale del panificio Tezza, dove il macchinario era situato. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e le Volanti della polizia di Stato: secondo quanto appreso, estinto il rogo i pompieri hanno analizzato l'area, notando che l'incendio non si era sviluppato dal basso, dove è collocata l'alimentazione del distributore, ma bensì nella parte alta. Le fiamme hanno anche intaccato la tenda del panificio ed annerito parte del balcone soprastante.

Esclusa dunque l'ipotesi del cortocircuito, sembra essere quasi certa la causa dolosa, così sul posto è stata inviata anche la Polizia scientifica. Probabile dunque che ad appiccare il fuoco sia stato qualche vandalo.