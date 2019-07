Una discussione banale, poi l'aggressione e infine il fendente al petto

Sarebbe stata una discussione per futili motivi a dare il via all'aggressione che si è consumata domenica pomeriggio nel quartiere di borgo Roma, a Verona, all'incrocio tra via Centro e via delle Pietre, dove si trova la Vecchia Osteria "al Canton".

Protagonisti dell'episodio due uomini italiani, di 55 e 58 anni, che sarebbero soliti frequentare il locale ora gestito da cittadini cinesi. Il più giovane, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe trovato già dentro l'attività quando è entrato l'altro uomo, intorno alle 15.45: i due, che si conoscerebbero, avrebbero iniziato subito a discutere e si sarebbero poi spostati all'esterno.

A quel punto la situazione sarebbe degenerata: il 55enne, che non risulta avere un domicilio fisso, avrebbe impugnato un oggetto appuntito (probabilmente un coltello, ma l'arma non è stata recuperata) con il quale avrebbe colpito il più anziano all'altezza del petto. Scattato l'allarme, sul posto è arrivato il 118 che ha avvisato i carabinieri, i quali avevano già ricevuto la segnalazione da alcuni passanti.

Il ferito è stato condotto all'ospedale di borgo Trento, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Il fendente avrebbe sfiorato il cuore provocando un'emorragia e ora si trova ancora in prognosi riservata, ma fortunatamente la sua vita non sarebbe a rischio. L'altro uomo invece si sarebbe subito allontanato: sulle sue tracce ci sono naturalmente i carabinieri di Verona, i quali hanno raccolto le testimonianze e la descrizione dell'individuo. Gli accertamenti in ogni caso vanno avanti, per fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità dei due individui.