Nuova sentenza del Consiglio di Stato: stop al progetto discarica di Ca' Balestra

L'impianto per rifiuti speciali a Valeggio sul Mincio non si farà. È quanto emerge dalla nuova sentenza emessa dal Consiglio di Stato che ha ritenuto valido il Piano rifiuti della Regione Veneto, il quale espressamente vieta la realizzazione di discariche nelle zone dove avviene la ricarica degli acquiferi.

La sentenza pubblicata il 5 gennaio, ribalta di fatto quella precedente del Tar Veneto che nel 2016, accogliendo il ricorso di Adige Ambiente, aveva infatti parzialmente annullato il Piano Rifiuti approvato ad aprile 2015 dalla Regione Veneto in alcune parti fondamentali.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, il Piano Rifiuti rimane valido a tutti gli effetti, anche nella parte in cui si prevede il divieto di realizzare nuove discariche nelle zone di alta pianura di ricarica degli acquiferi. Esulta in merito il Comitato Anti Discarica di Ca' Balestra:

«Il Piano Rifiuti è salvo e valido a tutti gli effetti e non consente la realizzazione di discariche nelle zone di ricarica degli acquiferi, - si legge in una nota diffusa dal Comitato - quale è quella per la quale è stato presentato il progetto di Cà Balestra, al confine tra Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona.

Non ci resta che aspettare e sollecitare nuovamente l'ultimo atto: la bocciatura definitiva del progetto di discarica a Cà Balestra da parte della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale!».