Disabile derubato in stazione: due persone inchiodate dalle telecamere

Un 43enne affetto da disabilità residente a Soave è stato derubato in stazione a Vicenza, ma la sua denuncia ha permesso alle forze dell'ordine di risalire agli autori del crimine.

L'episodio, come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, è avvenuto il 5 settembre ma è stato reso noto solamente nella giornata di lunedì, con il consuntivo dell'attività della polizia ferroviaria in occasione della festività della Madonna di Monte Berico e della Manifestazione Internazionale “Vicenza Oro September”.

Stando a quanto ricostruito dalla polfer, quella il 43enne avrebbe prelevato del denaro da un bancomat situato in piazza Castello, a Vicenza, venendo però notato da due persone, un 32enne serbo e una 21enne vicentina, entrambi tossicodipendenti e senza fissa dimora. I due lo avrebber dunque seguito fino allo scalo ferroviario, dove il veronese si è messo in coda alla biglietteria: è stato in quel momento che la coppia lo avrebbe borseggiato, derubandolo dei 180 euro che aveva con sé.

Solo in un secondo momento la vittima si è accorta del furto e si è rivolta alla polizia che, attraverso le telecamere di sorveglianza, è risalita agli autori del reato, i quali sono stati poi denunciati.