Il direttore del supermercato lo insegue dopo il furto e lo fa arrestare

Dopo aver messo a segno il colpo ed essersi liberato del direttore, si è allontanato dal negozio seguito però da quest'ultimo, che ha aggiornato le forze dell'ordine sui suoi spostamenti, riuscendo infine a farlo arrestare.

Non erano ancora le 20.30 di lunedì, quando alla centrale operativa della Questura di Verona è arrivata la chiamata del responsabile del Prix Market di Piazza Giovanni XXIII, che segnalava un cittadino straniero, probabilmente nordafricano, che dopo essersi aggirato nelle corsie dell'esercizio con fare sospetto, nascondeva della merce sotto la maglietta all'altezza del giro vita.

Il ladruncolo ha oltrepassato le casse, naturalmente senza pagare ciò che aveva preso, e alla richiesta di fermarsi per restituire la refurtiva ha spinto il direttore facendogli perdere momentaneamente l’equilibrio.

A quel punto l'uomo, restando sempre in contatto con la centrale operativa che ha mandato una Volante sul posto, ha seguito il malvivente a debita distanza e si è accorto che questo era entrato all’interno del complesso condominiale di Via Aquileia 20.

Arrivati sul posto, gli agenti sono così riusciti a bloccarlo all'ingresso del parco giochi della stessa strada. Si trattava di Marsi Hassan, trovato con una busta di generi alimentari in mano e riconosciuto dal direttore del Prix come persona responsabile dei fatti.

La refurtiva è stata dunque consegnata al legittimo proprietario e lo straniero, dopo gli atti di rito, è stato portato a Montorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nella mattinata di martedì poi si è svolta la direttissima, durante la quale il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa dell'udienza che si celebrerà il 1° giugno 2018.