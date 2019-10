Accusato di palpeggiare le commesse: direttore di negozio finisce a processo

Rinviato a giudizio con l'accusa di aver molestato sessualmente alcune dipendenti nel negozio dove lavorava nelle veste di direttore, all'interno di un centro commerciale veronese. È questa la sorte toccata ad un quarantenne di origine moldava, il quale secondo le accuse a lui rivolte e riportate da TgVerona, avrebbe approfittato del suo ruolo per profondersi, nel corso di più circostanze, in palpeggiamenti ai seni e al fondoschiena delle commesse.

Le donne coinvolte, secondo il teorema d'accusa, avrebbero sempre manifestato la loro contrarietà a subire tali atteggiamenti, ma ciò non sarebbe bastato a far desistere il direttore del negozio. Oltre agli apprezzamenti verbali da parte dell'uomo, dunque, le commesse sarebbero state costrette a subire anche indesiderati toccamenti in diverse occasioni. Per tal motivo il 40enne è stato denunciato alla procura scaligera ed ora si troverà a dover affrontare il processo.