Fondazione Arena, il Consiglio di Indirizzo perde un pezzo. Bauli si dimette

Tra dimissioni presentate ancor prima di cominciare e nomine che non riescono ad andare in porto, la Fondazione Arena sembra la Roma di Virginia Raggi.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco parla di "Fondazione Arena nel pallone", dopo le dimissioni annunciate da Michele Bauli, presidente della Confindustria veronese e ora anche del Gruppo Bauli. Incarichi che lo assorbiranno completamente e quindi a malincuore Michele Bauli si è dimesso dal Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena, dove era stato nominato sindaco di Verona Federico Sboarina. Ancora ignoto il nome del suo sostituto, anche se molto probabilmente sarà un'altro nome importante dell'imprenditoria locale, a testimonianza della vicinanza all'ente lirico da parte del mondo dell'economia.

Le scelte personali non si discutono - ha commentato Bertucco - il dato di fatto tuttavia è che il presidente di Confindustria, il cui ingresso in Fondazione era stato annunciato per settimane con squilli di tromba e rulli di tamburi, lascia dopo una sola seduta. Sintomatico dello smarrimento anche il fatto che non si riesca nemmeno a nominare quel Gianmarco Mazzi che pure ha già presentato (a proposito, a che titolo?) il programma della stagione areniana dell’extralirica.