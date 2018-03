Dichiarazione dei redditi: sarà presto in distribuzione il Modello 730

Da venerdì 30 marzo sarà in distribuzione il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2017.

I modelli potranno essere ritirati nelle sedi delle Circoscrizioni (eccetto la Prima Circoscrizione) e nei seguenti uffici del palazzo dell’Anagrafe in via Adigetto 10: URP al piano terra; sportelli polifunzionali al primo piano; settore Tributi al quarto piano (solo il martedì - rivolgersi agli uscieri per le informazioni).