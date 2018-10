Cerca di derubare un senzatetto in stazione: inchiodato dalle telecamere

Altri due arresti sono stati messi a segno nei giorni dalla Polizia Ferroviaria di Verona, che continua a tenere sotto controllo la propria zona di competenza.

Erano circa le 12 di martedì 2 ottobre quando gli agenti hanno fermato alla stazione Porta Nuova N.T., 37enne vicentino. Verifiche approfondite infatti, hanno permesso ai poliziotti di scoprire che sulla testa del sospettato pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice di Verona per il reato di rapina, disposta in sostituzione di quella del divieto di dimora nella provincia di Verona, che aveva violato. Inoltre, prima che venisse portato nel carcere di Montorio, a N.T. è stato notificato un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Lazise.

Nella notte tra domenica e lunedì invece, a finire in manette è stato A.O., cittadino marocchino di 26 anni, responsabile di furto e tentata rapina ai danni di un senzatetto italiano di 40 anni, che aveva cercato riparo per la notte nei pressi della stazione. Il nordafricano si era appropriato dello zaino del clochard per rovistarci dentro ma, non appagato, era tornato sui suoi passi per cercare di sfilargli le scarpe. Il 40enne a quel punto si è svegliato e ha provato a reagire, ma A.O. lo ha spintonato ed si è dato alla fuga. La vittima allra s è rivolta agli operatori Polfer, che dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccare il 26enne: oltre che dalla testimonianza del senzatetto, le sue mosse erano state riprese anche dalle telecamere di sorveglianza.

Dopo essere stato tratto in arresto, nella mattinata di giovedì il giovane è stato condannato dal giudice a 9 mesi di reclusione e 180 euro di multa, con obbligo di firma tre volte a settimana presso la Questura di Verona.