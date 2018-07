Detenuto minaccia un agente a Montorio, Alsippe: "Situazione resta difficile"

Appena qualche giorno fa riportavamo nei nostri comunicati di una una colluttazione tra un agente in reparto ed un detenuto nella Casa Circondariale di Verona. L’agente ha riportato ferite in quel caso che hanno reso necessario il suo trasporto in ospedale con una prognosi di 6 giorni. Episodio che è stato anche oggetto di un interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia Bonafede da parte del Senatore Ferro: evidentemente la situazione al carcere di Verona, come già anticipato, è davvero bollente perchè è di qualche ora fa la notizia un ulteriore aggressione ai danni di un assistente da parte di un detenuto italiano.

Alsippe (Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria) denuncia così un'altro episodio di violenza che sarebbe avvenuto nel carcere di Montorio nella giornata del 10 luglio, dopo quello avvenuto solamente la scorsa settimana. A riferire al sindacato di quanto avvenuto è il segretario locale Vincenzo Bencivenga, come si può leggere nella comunicazione pubblicata sul sito della sigla sindacale.

Il fatto è avvenuto nella 6a sezione - prosegue la nota -, il detenuto ha puntato al collo dell'assistente un pezzo di legno appuntito, per fortuna senza gravi conseguenze grazie anche all’intervento di altro personale e la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.

Questo ulteriore episodio dimostra che nella Casa Circondariale di Verona la situazione resta difficile. La nostra Segreteria agli organi competenti tutte le situazioni di criticità per far in modo che si mettano in atto tutte quelle iniziative che riportino in breve tempo la tranquillità lavorativa tra il personale di Polizia penitenziaria della Casa Circondariale.