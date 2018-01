Complesso Ditta Vittoria, destinazione d'uso mutata: soldi per riqualificare Corso Venezia

Con 28 voti favorevoli e 3 contrari, il Consiglio comunale ha approvato nella serata di ieri il parziale cambio di destinazione d’uso del complesso produttivo della Ditta Vittoria srl di Corso Venezia. Il permesso, in deroga al vigente Piano degli Interventi, porterà nelle casse comunali un contributo di sostenibilità di 415 mila euro, vincolato alla riqualificazione di Corso Venezia e alla realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell’incrocio tra via Quattro Stagioni, via Fiumicello e via Belviglieri.

Il cambio di destinazione d’uso, che prevede la parziale riconversione di stabili produttivi attualmente non attivi, in parte a commerciale (da 1.902 a 2.559 metri quadri) ed in parte a direzionale (da 1.121 a 1.031 metri quadri), mediante ristrutturazione edilizia, non comporta alcun aumento della superficie coperta. Sono stati accolti dall’Amministrazione comunale i due ordini del giorno collegati alla delibera, che invitano la Giunta a «farsi tramite con la proprietà dell’area affinchè la realizzazione delle opere compensative sia tempestiva al fine di migliorare la sicurezza» e «a far evidenziare attraverso cartelli stradali specifici le aree a parcheggio nel rispetto degli orari previsti di apertura delle attività commerciali».

Su richiesta dell’assessore all’Urbanistica, è stata rinviata all’esame della commissione competente la delibera relativa alle osservazioni, nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale, del progetto di ampliamento della cava "Bertacchina". Motivo del rinvio la richiesta da parte della ditta Biondani di una proroga al 31 dicembre 2026 dei lavori, che interesserebbero una superficie di 22.200 metri quadri di cava, per un volume di materiale utile di 325 mila metri quadri. L’illustrazione e il dibattito del documento si erano tenuti nella seduta di giovedì 11 gennaio; una cinquanta gli emendamenti collegati presentati.