Derubati per strada a Verona e malmenati quando provano a riprendersi la refurtiva

Dopo aver derubato due giovani che erano per strada del borsello e del cellulare, hanno cercato di fuggire e di far perdere le proprie tracce, sono stati intercettati però dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, che li hanno arrestati con l'accusa di rapina impropria.

Si tratta di due italiani poco più che ventenni e con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio. Intorno alle 20.30 di giovedì, i due sono stati segnalati da alcuni passanti interpellati dalle stesse vittime, che oltre ad essere state derubate, sarebbero state pure malmenate quando hanno tentato di recuperare i beni di loro proprietà.

Come detto, ad interrompere la fuga dei due ladri, via XX Settembre a Verona, ci ha pensato l'arrivo degli agenti delle Volanti. I poliziotti sono riusciti a recuperare però solo il borsello: stando ai primi accertamenti infatti, sembrerebbe verosimile la versione secondo la quale i rapinatori, mentre lasciavano il luogo del furto, siano riusciti a passare il telefono cellulare ad uno degli altri tre giovani che componevano inizialmente il “gruppetto”, poi allontanatisi in direzioni diverse.

Nei confronti di entrambi, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida del gip.