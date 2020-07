Deruba una giovane e colpisce al volto l'amica che provava a riprendere i soldi

Avrebbe scippato una giovane in città di notte e percosso un'amica della vittima che aveva cercato di recuperare la refurtiva. C.M. è stato così arrestato in flagranza di reato dagli uomini della Squadra Volanti della Questura di Verona intorno alle ore 5.30 del 5 luglio per furto con strappo e denunciato per lesioni personali.

Intorno alle 2.30 la Volante stava transitando per via San Nazaro, quando è stata fermata da un gruppo di ragazze visibilmente agitate, che hanno spiegato agli agenti di essere appena state vittima, una del furto di alcune banconote (per un valore complessivo di 60 euro) e un’altra di un’aggressione, da parte della stessa persona. Le giovani hanno così hanno fornito agli operatori una dettagliata descrizione dell’uomo, oltre ad una foto dello stesso, scattata da una di loro proprio nel momento in cui, avvicinato il ladro nel tentativo di recuperare il denaro sottratto, quest’ultimo ha sferrato ad una delle amiche un pugno in pieno volto.

Grazie alla fotografia e all’accuratezza della descrizione, gli agenti sono riusciti nel giro di pochi minuti a rintracciare il sospettato il quale, quando gli è stato richiesto, avrebbe svuotato le tasche solo parzialmente, cercando di far finta di non aver nulla da nascondere. I polizioti intervenuti si sono accorti però che l’uomo ha tentato di nascondere il contenuto di un’altra tasca, e proprio lì hanno trovato le banconote che sarebbero state scippate poco prima ad una delle ragazze.

Nel frattempo, la ragazza colpita dal pugno dell’aggressore, accusando dolore al volto, è stata accompagnata al Pronto Soccorso, dove è stata refertata con una prognosi di cinque giorni. C.M. invece - che vanta un lungo curriculum criminale per numerosi delitti di furto, estorsione e ricettazione, interrotto solo durante i periodi di detenzione –, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che lo ha convocato per il giudizio direttissimo nella mattinata del 6 luglio. Nel corso dell'udienza, il giudice ne ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere.