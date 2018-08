Deruba i bagnanti alle Terme di Giunone: 20enne scoperto ed arrestato

È stato lo stesso personale delle Terme di Giunone ad avvisare i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dei recenti furti avvenuti nell'impianto ai danni di alcuni bagnanti ed i militari si sono così precipitati a Caldiero.

Una volta arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno localizzato il giovane sospettato, per poi bloccarlo ed identificarlo, scoprendo che si trovava in possesso di varia refurtiva sottratta dagli zaini dei clienti delle Terme. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane sottraeva le borse con un'astuta tecnica, per poi recarsi nei bagni della struttura e, dopo avervi rovistato all’interno, si appropriava degli oggetti che lo interessavano e andava a nasconderli nella propria auto. Le verifiche dell'Arma hanno permesso di ritrovare 4 zainetti, un paio di occhiali da sole e del denaro, che sono stati prontamente restituiti ai legittimi proprietari. Inoltre un controllo accurato ha permesso di scoprire che, solo poche ore prima, il ragazzo era stato già denunciato per ricettazione di un ciclomotore dalla stazione Carabinieri di Illasi.

Il 20enne, italiano e residente a San Martino Buon Albergo, è stato così tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio, fino all'udienza per direttissima che si è tenuta sabato.