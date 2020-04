Con l'hashish nei boxer, 20enne denunciato dai carabinieri a Veronetta

Ieri notte, 12 aprile, i carabinieri di Verona hanno denunciato un 20enne tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L'intervento è stato effettuato d'iniziativa da parte di un equipaggio della sezione radiomobile, impegnato a controllare persone e mezzi in circolazione a Veronetta per contrastare la diffusione del coronavirus. I carabinieri, percorrendo via San Nazaro, hanno notato, bloccato e identificato il 20enne. Il giovane prima avrebbe affermato che era uscito a prendere le sigarette e poi che doveva andare ad una festa da amici. Le giustificazioni, da subito apparse poco plausibili, hanno insospettito i militari che hanno deciso di accompagnarlo in caserma.

Dopo un'oculata perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di 26 grammi, nascosta nei boxer. Il 20enne è stato quindi denunciato ed è stato anche multato per essere uscito di casa senza alcun valido motivo.