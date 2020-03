In giro per Vicenza senza valido motivo, denunciati due residenti nel Veronese

Due cittadini indiani, residenti in provincia di Verona, sono stati denunciati ieri, 12 marzo, perché non avevano rispettato le disposizioni del decreto governativo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Le norme impongono ai cittadini di restare a casa e di uscire solo in caso di necessità, di lavoro o per motivi di salute. E, come riportato da VicenzaToday, i due indiani di 39 e 37 anni sono stati individuati a piedi in viale Venezia a Vicenza. Gli agenti di polizia e i militari dell'esercito, che hanno eseguito il controllo, avrebbero constatato che i due non avevano un valido motivo che giustificasse il loro spostamento e per questo sono stati denunciati.

Sostieni VeronaSera Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di VeronaSera ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli quanto donare: