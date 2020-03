Bivaccano in strada, cinque ragazzi sorpresi e denunciati due volte

Prosegue il controllo dei carabinieri di Verona sul rispetto delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus in città.

Se i migliaia di controlli effettuati in questi giorni hanno spesso evidenziato una buona presa di coscienza del problema da parte dei cittadini, alcuni giovani non hanno percepito le conseguenze dei loro comportamento. Infatti, ieri pomeriggio 17 marzo, i militari della sezione radiomobile di Verona, in via Marin Faliero, hanno fermato cinque ragazzi che si erano ritrovati per mangiare e bere tutti insieme all'aria aperta, non curandosi dei divieti imposti dalle autorità. I ragazzi del gruppetto sono stati identificati e denunciati ed è emerso che i cinque già erano stati denunciati per lo stesso motivo l'11 marzo scorso, quando erano stati sorpresi a bivaccare in via Dei Mutilati.

