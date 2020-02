Furto e ricettazione. Sfuggono al controllo ma poi li fermano: tre denunciati

Era sfuggita ad un controllo della Polizia locale a Roverbella, nel Mantovano, ma una volta segnalata l'Alfa Romeo 147 di colore è stata intercettata e bloccata a Nogarole Rocca dai carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona, in quanto si sospettava fosse utilizzata da presunti autori di furti su auto.

Il tutto è avvenuto nella serata di lunedì, con i carabinieri che hanno identificato gli occupanti: due 30enni e una ragazza 20enne, tutti residenti nella provincia di Mantova e con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio. Successivamente gli uomini dell'Arma hanno eseguito la perquisizione del mezzo, sul quale è stato trovato uno smartphone che risultava rubato, lo stesso pomeriggio sulla tangenziale di Mantova, dall'abitacolo dell'autocarro di un gommista di Bigarello, in quel momento intento a soccorrere un automobilista rimasto in panne.

Non solo, i tre sarebbero anche stati riconosciuti come gli autori di un altro colpo, avvenuto poco prima del controllo nella stessa Bigarello, dove avrebbero infranto il finestrino di un'auto per appropriarsi della borsa della proprietaria.

Nei loro confronti sono dunque scattate le denunce in stato di libertà per ricettazione e furto in concorso alle procure di Verona e Mantova.