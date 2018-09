Animali detenuti illegalmente alla "Sagra degli Osei", una denuncia

I carabinieri forestali di Verona e Vicenza, durante un controllo alla "Sagra degli Osei", svoltasi dal 6 al 10 settembre a Cisano di Bardolino, hanno verificavano la detenzione, da parte di un commerciante vicentino, di 27 esemplari, tra cui merli, tordi bottacci, tordi sasselli, cesene ed allodole, con anelli identificativi palesemente manomessi e modificati.

Gli anelli costituenti "sigillo di stato" devono essere inamovibili e presentare caratteristiche regolamentate dalla Federazione Ornicultori Italiani, alla quale ogni allevatore deve essere iscritto. Le verifiche sugli anelli sono state effettuate mediante strumenti di precisione.

Il controllo è avvenuto con la collaborazione operativa di volontari esperti e guardie eco-zoofile delle associazioni Enpa e Lipu.

Gli esemplari recanti anelli alterati sono risultati illegalmente detenuti e conseguentemente posti sotto sequestro dai militari ed affidati alle cure di uno specializzato centro di recupero fauna selvatica.

Il venditore è stato denunciato per contraffazione ed uso abusivo di pubblici sigilli, nonché per il reato specifico di commercio di esemplari vivi non provenienti da allevamenti.

Il sequestro è stato convalidato dal pm Elisabetta Labate.

Quanto accertato dai carabinieri forestali è il frutto di comportamenti delittuosi, ma anche particolarmente crudeli: gli esemplari sono stati illegalmente prelevati in natura per essere costretti per il resto della loro vita dentro una gabbia, impiegati come richiami vivi, spesso in condizioni che incidono significativamente sul benessere fisico ed etologico degli uccelli.