Viaggiava con merce rubata in auto, 39enne denunciato per ricettazione

Un 39enne di nazionalità romena domiciliato in provincia di Verona è stato denunciato a piede libero per ricettazione dai poliziotti di Mirandola, nel modenese. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto. Sui sedili posteriori della vettura, l'uomo aveva delle borse per la spesa coperte da un giubbino. All'interno di queste buste, gli operatori hanno trovato confezioni di lamette da barba, pasta adesiva per dentiere, alcolici e superalcolici, del valore complessivo di 1.100. In un vano porta-oggetti, gli agenti hanno inoltre trovato e sequestrato un magnete e un distaccatore di placche antitaccheggio.

Il 39enne non sarebbe riuscito a dimostrare la provenienza della merce, come riportato da ModenaToday, e in seguito ad un controllo sui codici a barre dei vari prodotti, gli agenti hanno scoperto la loro provenienza. La merce è risultata rubata da diversi supermercati della zona e questo ha fatto scattare per il cittadino romeno la denuncia per ricettazione.