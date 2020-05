Trovato con marijuana ed un cellulare risultato rubato, denunciato 27enne

Ieri pomeriggio, 14 maggio, è stato denunciato K.S., un ventisettenne originario del Marocco, trovato dagli agenti della polizia di Verona in possesso di oltre 11 grammi di marijuana e di un cellulare di sospetta provenienza illecita.

Il cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, è stato individuato, insieme ad altri due connazionali, all'interno di una struttura abbandonata, vicino al distributore di carburante Ip di Corso Venezia. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno consentito di trovare la droga che l'uomo nascondeva in un guanto di lattice.

In questura, gli agenti hanno controllato il telefono che il cittadino straniero portava con sé, insospettiti dal fatto che K.S. era stato già segnalato come il probabile autore del furto di un cellulare commesso lo scorso 10 maggio nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Verona Porta Vescovo, ai danni di un giovane marocchino.

Nonostante la reticenza di K.S., che sin da subito si è rifiutato di fornire il codice di sblocco e il numero del telefono che aveva con sé, gli agenti sono riusciti a risalire alla legittima proprietaria grazie ad una telefonata. La proprietaria del cellulare, una donna di 60 anni originaria di Trento, ha dichiarato ai poliziotti di non aver più trovato il telefonino dal giorno prima, in particolare da quando, in zona Saval, era salita sull'autobus che l'aveva riportata a casa dal lavoro. La 60enne è stata così invitata a raggiungere la questura per la restituzione del bene di sua proprietà.

K.S. è stato dunque denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per il reato di ricettazione. Gli ulteriori accertamenti, però, non hanno permesso agli agenti di trovare il telefono corrispondente alla denuncia di furto del 10 maggio.