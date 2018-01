Nogarole Rocca, allevamenti di cani non idonei e abusivi. Un denunciato

Per maltrattamento di animali e altri reati, il titolare dell'allevamento di cani "I Tesori dell'Antica Rocca" di Nogarole Rocca è stato denunciato dai carabinieri forestali intervenuti per porre i sigilli su un allevamento abusivo che era stato ricavato in un'ex falegnameria a Isola Rizza.

L'operazione è stata descritta anche da Edoardo Stoppa, l'inviato del programma televisivo di Canale 5 Striscia la Notizia (Qui le immagini del servizio). Le telecamere hanno ripreso i cani allevati in un capannone freddo e sporco e in condizioni non idonee. Addirittura, per la mancanza di spazio, i cani venivano tenuti in acquari per pesci vuoti e appoggiati alle pareti. La sede centrale e amministrativa dell'allevamento è a Nogarole Rocca, ma per avere ancora più cuccioli erano stati creati nuovi luoghi dove far nascere e crescere i cani. Uno di questi è proprio l'ex falegnameria di Isola Rizza dove i carabinieri sono intervenuti.