Denunciato per "guida in stato di ebbrezza" il giovane protagonista nel frontale di Veronella

Si trova ancora in ospedale il ragazzo di Albaredo d'Adige indagato per la morte di due donne, madre e figlia entrambe di origine romena, avvenuta nel tremendo incidente stradale dello scorso 14 dicembre a San Gregorio di Veronella, lungo la Strada Provinciale 7. Mentre il giovane si trova ancora in prognosi riservata e lotta per riprendersi nel reparto di Terapia Intensiva a Borgo Trento, ad aggravarsi sarebbe però, sotto il profilo giudiziario, il quadro accusatorio nei suoi confronti.

Oltre ad essere indagato per "omicidio stradale", infatti, secondo ciò che riferisce Stefano Nicoli dalle pagine del quotidiano L'Arena, le analisi del sangue del ragazzo avrebbero fornito un responso positivo, evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,34 grammi per litro. Alla luce di ciò, pertanto, il 22enne che la sera del 14 dicembre scorso si trovava alla guida della Volkswagen protagonista nel fatale scontro con la Peugeot, sarebbe stato denunciato per "guida in stato di ebbrezza".