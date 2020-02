Preleva 1.500 euro con un bancomat rubato, scoperto e denunciato

Si sono concluse nei giorni scorsi e positivamente le indagini dei carabinieri di Cologna Veneta sul furto subito qualche mese fa da una donna di 50 anni di Zimella. A compierlo, secondo i militari, sarebbe stato un giovane di Casaleone, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Le iniziali del nome del ragazzo di 20 anni sono L.A..

Nel suo paese, la vittima del furto aveva lasciato la borsa incustodita all'interno della propria auto in sosta ed L.A., dopo averla seguita, ha aspettato che la donne si fosse allontanata per romperle il finestrino della macchina e per appropriarsi della borsetta. Tra gli effetti personali della donna, il ladro ha trovato anche la tessera del bancomat, con scritto anche il codice pin segreto. Con il tessera e il codice, il malintenzionato ha potuto dunque prelevare il denaro contenuto nel conto della vittima. Il primo tentativo è andato a buon fine, con il 20enne che è riuscito ad intascarsi 1.500 euro. Nei due tentativi successivi, in altri due diversi bancomat, il ladro non è riuscito a prelevare perché nel frattempo la donna era tornata alla macchina, si era accorta del furto e aveva bloccato le attività della tessera.

Dopo la denuncia del furto, sono partite le indagini dei carabinieri di Cologna Veneta, che sono riusciti a risalire all'identità del ladro attraverso le immagini delle telecamere dei bancomat in cui L.A. ha utilizzato la tessera rubata. Il giovano è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato ed utilizzo indebito di carta di credito.