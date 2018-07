Tenta di entrare a Gardaland con ticket rubati, denunciato si difende: "Comprati in un bar" 

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda hanno denunciato un turista bresciano per il reato di "acquisto di cose di provenienza illecita".

L’uomo ha infatti tentato di entrare all'interno del parco divertimenti di Gardaland, esibendo due biglietti d’ingresso risultati compendio di un furto perpetrato lo scorso mese di giugno ai danni di un’agenzia di viaggi di Salò, località lacustre del Bresciano.

I rispettivi numeri seriali risultavano infatti segnalati per la provenienza furtiva, tanto che mentre l’uomo era intento ad attendere di poter entrare dai varchi di accesso del parco, sono prontamente arrivati i militari dell’Arma, ai quali ha riferito di averli acquistati in buona fede in un bar bresciano. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri che proveranno a fare luce sulla vicenda.