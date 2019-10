Cercano di rubare cannabis da una piantagione sequestrata, denunciati due giovani

Due minorenni di Pescantina sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda. I due giovanissimi avrebbero infranto i sigilli di una piantagione di marijuana messa sotto sequestro a Bussolengo per asportare alcune piante.

L'indagine dei militari è iniziata lo scorso 7 ottobre, quando gli operatori di Pescantina hanno trovato uno zaino vicino alla piantagione sequestrata a Bussolengo. Lo zaino conteneva 570 grammi di marijuana, da poco asportati proprio dalla piantagione. Probabilmente i due ladri, avendo visto i carabinieri, avevano deciso di scappare, abbandonando quanto avevano tentato di rubare.

I carabinieri sono stati fortunati perché lo zaino aveva una targhetta in cui erano scritti un nome, un cognome e alcune cifre scritte in numeri romani. Supponendo che le scritte fossero di una data di nascita hanno fatto una ricerca e sono risaliti al possessore dello zaino ed al suo complice, due giovani di Pescantina, non ancora maggiorenni, poi denunciati dai carabinieri.



(La piantagione di Bussolengo sequestrata)