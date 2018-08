La fine di un'epoca: iniziata la demolizione della discoteca Principe

Un pezzo di storia della night life veronese sarà molto presto solamente un ricordo.

A San Pietro di Legnago ha preso il via infatti la demolizione della discoteca Principe, uno dei luoghi culto della vita mondana della Bassa chiuso oramai dal 2010. Il locale aveva iniziato la propria attività come sala da ballo nel 1968, con tanto di musica dal vivo, per volere della famiglia Boccafoli e con il nome di Play Time. Poi i lavori e la riapertura nella seconda metà degli anni '80 con il nome di Principe, che ha ospitato anche grandi nomi della musica e personaggi televisivi e dello spettacolo.

La crisi economica però non ha risparmiato neppure lo storico locale legnaghese, che come tanti altri è stato costretto a chiudere i battenti e a rassegnarsi ad un cambio di abitudini e generazionale. In molti sui social hanno commentato con grande tristezza l'inizio dei lavori, che mette definitivamente la parola fine ad un'epoca che molti ancora ricordano con nostalgia.

I tempi però cambiano e dove una volta i veronesi della zona (ma non solo) si scatenavano in lunghi balli, ora nascerà un supermercato.