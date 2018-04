La Delegazione ACI di Nogara compie 20 anni: "Un giorno da ricordare"

Si sono svolti sabato, nella sede di Via Giovanni Falcone Paolo Borsellino 5, i festeggiamenti per i primi vent'anni della Delegazione ACI di Nogara, una delle 15 Delegazioni dell'Automobile Club Verona sul territorio di città e provincia. Un compleanno importante, già premiato dai vertici dell'AC anche lo scorso 20 febbraio in occasione della Giornata dell'Automobilista in Gran Guardia, che ora avuto modo di essere festeggiato anche con i clienti di tutti i giorni.

La Delegazione coordinata da Stefania Trevisani, titolare dell'agenzia La Topolino che da vent'anni è affiliata all'ACI, è un fiore all'occhiello dell'intera rete. Grazie al lavoro di Elena Negri e Monia Faccin la Delegazione offre tutti i giorni visure camerali, rinnovi del bollo auto, passaggi di proprietà e molte altre pratiche auto oltre a tutti i servizi della Federazione ACI come la possibilità di associarsi all'Automobile Club d'Italia e l'attivazione conseguente dei vantaggi correlati come, tra tutti, Bollo Sicuro, che permette il rinnovo automatico della tassa.

«Per noi è un vanto avere dei professionisti che continuano a credere nell'Automobile Club dopo tanti anni» ha detto il Presidente dell'AC Verona Adriano Baso. «La Dott.ssa Trevisani ha affiliato questa agenzia nel 1998 e da allora ha interpretato al meglio il cambiamento delle esigenze della clientela aggiornando il proprio lavoro per garantire continuità. Gli sportelli ACI sul territorio sono punti di riferimento per tutta la cittadinanza, e questa giornata, con tante persone presenti, ha dimostrato che il lavoro che noi facciamo è ancora importante».

«In un mondo che corre così veloce» ha aggiunto il Direttore dell'AC Verona Riccardo Cuomo, «festeggiare i 20 anni di attività è prima di tutto un grande traguardo. La Delegazione di Nogara e tutto il suo staff sono un esempio non solo all'interno della rete ACI ma anche più in generale. La bontà del lavoro dell'Automobile Club d'Italia, e quindi dell'Automobile Club Verona, si misura anche e soprattutto in base alla soddisfazione dei clienti e ai numeri che registrano le nostre Delegazioni sul territorio. Quello di Nogara è sicuramente un esempio virtuoso».

«Per noi è un giorno da ricordare» ha concluso la Dott.ssa Stefania Trevisani, «e voglio condividere questa soddisfazione con tutti i dipendenti, i clienti e lo staff ringraziando in modo particolare l'Automobile Club Verona che ci ha dato questa opportunità nel 1998 e che oggi continua ad essere al nostro fianco nel lavoro».