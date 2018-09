Degrado e abuso della licenza: sigilli per 15 giorni ad un minimarket

Pochi giorni fa era finito nuovamente nella rete dei controlli sul territorio attuata dalla Polizia di Verona nel quartiere di borgo Roma ed ora, il minimarket situato in via Calvi, dovrà chiudere i battenti per 15 giorni, come ordinato dalla Questura scaligera.

Un provvedimento che arriva dopo una serie di verifiche e di segnalazioni dei cittadini, che spesso avrebbero lamentato il verificarsi di liti o risse e di altri comportamenti molesti nei confronti dei residenti. Inoltre gli accertamenti condotti dalla squadra Volanti e dal Reparto Prevenzione Anticrimine di Padova, in ausilio nel capolugo scaligero, hanno accertato che l'attività era frequentata da diversi soggetti pregiudicati, uno dei quali è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

A carico del gestore è stato inoltre appurato un abuso della propria licenza: trattandosi di un minimarket, quindi di un "esercizio di vicinato", è infatti consentita solamente la vendita di bevande alcoliche e non la loro somministrazione (come avviene negli "esercizi pubblici", come i bar). Una norma che, secondo quanto hanno riferito dalla Questura di Verona, il titolare avrebbe violato in diverse occasioni, facendo così scattare il provvedimento: sigilli per 15 giorni all'attività.