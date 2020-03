Nuovo decreto contro il coronavirus, Conte: «Misure valide per tutta l'Italia»

Il governo ha deciso di inasprire ulteriormente le misure per il contrasto al diffondersi del virus "Sars-CoV-2" in Italia. L'annuncio lo ha dato questa sera, lunedì 9 marzo intorno alle 22, lo stesso premier Giuseppe Conte: «Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, - ha detto il premier - anche se questo è difficile». Il succo della conferenza stampa del primo ministro è tutto qui: le misure adottate in precedenza per la Lombardia e le altre province divengono operative sull'intero territorio nazionale per quel che riguarda la mobilitazione delle persone fisiche, ma non solo, perché altri provvedimenti drastici verranno approvati.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 97 persone e il numero dei contagiati totali secondo la Protezione civile è salito a 7.985, mentre i morti nel complesso sarebbero 463 e il premier ha esplicitamente detto che «non c'è tempo». Ecco spiegato l'ulteriore passo in avanti da parte del governo: «Tutelare la salute di tutti i cittadini è il nostro obiettivo primario, - ha detto Conte - pur contemperando fin quando possibile anche altri interessi. Ma se la salute pubblica è messa a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e a imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi pur meritevoli di tutela».

Sulla base di tale ragionamento, dunque, il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha quindi annunciato il nuovo decreto che, in un'espressione, ha così ribattezzato: «Io resto a casa». Il premier ha quindi spiegato che «non ci sarà più una "zona rossa", non ci sarà più la "zona 1" e la "zona 2" della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia "zona protetta"».