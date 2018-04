Danno riparato e cantiere chiuso in anticipo: riaperta al traffico via Barbarani

Sono terminati nel pomeriggio di martedì 10 aprile, i lavori di riparazione di un collettore fognario danneggiato in via Barbarani, nel quartiere San Zeno.

La strada, particolarmente trafficata, specialmente da bus di linea e turistici, era stata chiusa al traffico nella serata di lunedì per consentire ai tecnici di Acque Veronesi l’intervento di riparazione. I lavori sarebbero dovuti terminare oggi, giovedì 11 aprile, ma la società ha deciso anche per via delle non ottimali condizioni meteorologiche e in accordo con la Polizia Municipale e con il Comune di Verona, di anticiparne la chiusura e la relativa riparazione del cedimento. Acque Veronesi ha quindi provveduto già nella giornata di ieri ad una riasfaltatura parziale della strada, consentendone la riapertura al traffico veicolare. Nei prossimi giorni, presumibilmente dopo la fine del Vinitaly, si procederà con la riasfaltatura definitiva. I lavori dovrebbero durare una mezza giornata.

Venerdì 13 aprile invece tutti gli sportelli di Acque Veronesi dislocati sul territorio provinciale rimarranno chiusi per motivi organizzativi. Saranno regolarmente attivi lo sportello di Verona di Lungadige Galtarossa ed il call center. Gli utenti potranno contattare per qualsiasi pratica il numero verde 800 73 53 00.