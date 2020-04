Tre incendi in un giorno, oltre al forte vento: garage a fuoco, danni ad una villetta

Nella giornata del 14 aprile, a partire dalle ore 16, un forte vento si è abbattuto sull'intera provincia tenendo impegnati i vigili del fuoco, chiamati all'intervento anche da alcuni roghi.

Alle ore 20.30 erano 22 gli interventi per incendi, alberi pericolanti e distacco elementi costruttivi che hanno visto l'impiego di numerose squadre dei pompieri di Verona, Caldiero, Legnago e Bardolino, oltre i due distaccamenti volontari di Villafranca e Bovolone su tutta la provincia e in particolare in città.

Tra gli interventi più rilevanti sono stati segnalati tre incendi che hanno interessato un garage nel comune di Cerea, dove una vettura, per cause ancora in fase d'accertamento, è andata distrutta e parte della villetta a schiera ha subito danni agli impianti e ai solai; una legnaia, nel comune di Nogara, dove si è reso necessario far intervenire, a causa delle numerose chiamate che hanno tenuto impegnate tutte le squadre di Verona, i vigili del fuoco di Mantova; e una sterpaglia, nel comune di Minerbe, che a causa del forte vento ha interessato parte dell'area esterna di un'azienda di fertilizzanti dismessa dove vi erano stoccate delle lastre di eternit.