​Tranciata da un camion colonna marmorea in Bra: la polizia cerca testimoni

È stata gravemente danneggiata la colonna marmorea ubicata in piazza Bra sul Liston, tranciata alla base da un camion che si è poi dileguato. Il fatto è accaduto probabilmente due notti fa e le immagini di videosorveglianza sono al vaglio della Polizia municipale.

La colonna è stata messa oggi in sicurezza, in attesa degli interventi di ripristino che saranno effettuati dal Comune. Chiunque avesse informazioni utili da riferire è invitato a contattare il comando della Polizia municipale allo 0458078411 o via mail, scrivendo all’indirizzo infortunistica@comune.verona. it.