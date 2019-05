Spacca la vetrata di un negozio e si scaglia contro i carabinieri, arrestato

Nella serata di domenica, 5 maggio, i carabinieri della Radiomobile di Villafranca hanno arrestato un cittadino italiano per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Le iniziali dell'uomo classe '79 sono F.G..

I militari dell'Arma sono dovuti intervenire in un locale dove si preparano e vendono kebab in via Duca degli Abruzzi, località Pizzoletta, perché alcuni cittadini avevano segnalato un avventore in stato di agitazione, probabilmente sotto effetto di alcolici, che si era già scagliato contro di loro e che aveva rotto la vetrata dell'esercizio pubblico con una sedia.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno tranquillizzato i presenti, ma F.G. si è scaraventato anche contro i militari, sferrando calci e pugni. Gli operatori sono riusciti comunque a bloccarlo e ad arrestarlo.

L'uomo è stato portato in caserma per gli atti di rito e per il fotosegnalamento. Al termine delle procedure è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che è avvenuto questa mattina e che ha convalidato l'arresto.