Lazise, danneggiamenti causati da turisti ubriachi scoperti dai carabinieri

Che si vinca o che si perda una partita del Mondiale, il rischio è sempre che i tifosi abusino di sostanze alcoliche. Lo sanno in Russia, dove la manifestazione calcistica è in corso, ma lo sanno anche nel resto del mondo. E lo sanno anche i carabinieri di Lazise, che hanno denunciato per danneggiamento aggravato alcuni turisti nordeuropei in vacanza sul Garda.

Venerdì notte, 6 luglio, nel centro storico di Lazise, alcuni giovani turisti belgi festeggiavano la vittoria della loro nazionale di calcio e il loro stato di ubriachezza era così elevato da provocare alcuni malori, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza del 118 per il più grave, che cadendo a terra privo di sensi si era provocato una ferita alla testa. Mentre i sanitari lo stavano caricando a bordo, il padre altrettanto ebbro ha sfondato a pugni il vetro del mezzo di soccorso, fuggendo poi insieme al figlio ridestatosi dalla barella.

Prezioso l'intervento di un carabiniere in congedo di Lazise, che ha aiutato i militari ad individuare il responsabile che nel frattempo si era rifugiato in un campeggio. Alla vista dei carabinieri si è scusato e ha immediatamente risarcito il danno.

Sabato notte, 7 luglio, è stata la volta di tre giovani tifosi della nazionale tedesca, che dopo essersi ubriacati hanno cominciato a distruggere le insegne di un ristorante sulla via Gardesana, venendo sorpresi in flagranza di reato dalla pattuglia dei carabinieri di Lazise. Oltre alla denuncia, anche per loro si prospetta una cifra di risarcimento a tre zeri.