Un veronese possibile guida del calcio italiano: Damiano Tommasi si candida

Il veronese Damiano Tommasi si è candidato alla presidenza della Figc, federazione italiana gioco calcio. Tommasi, attuale presidente dell'associazione dei calciatori, lo ha annunciato "dopo alcune settimane di incontri e colloqui", come da lui scritto su Facebook.

L'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali aveva portato all'esonero dell'allenatore Gian Piero Ventura e alle dimissioni del presidente federale Carlo Tavecchio, il cui successore sarà trovato il prossimo 29 gennaio. Oltre a Damiano Tommasi potrebbe candidarsi anche Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro.

La candidatura di Tommasi nasce dalla "volontà di essere parte attiva del cambiamento", come spiegato dallo stesso ex calciatore che si mette "a disposizione per un progetto che sia il più possibile di condivisione".