Violate norme anti-Covid mentre si esibisce Damante, discoteca chiusa

Prima le critiche sui social e poi la temporanea chiusura del locale in cui si era esibito. Non è ripartita nei migliore dei modi l'attività del dj veronese Andrea Damante, noto ai più per la sua partecipazione televisiva come tronista e per la sua turbolenta relazione con l'influencer Giulia De Lellis.

Sabato scorso, 4 luglio, Damante è stato il protagonista della serata organizzata dalla discoteca teramana Il Gattopardo, ad Alba Adriatica. L'evento è stato immortalato anche dallo stesso Damante che su i suoi profili social ha condiviso foto e video, come riportato da Today. Queste foto hanno scatenato prima la rabbia di alcuni utenti perché mostravano assembramenti senza mascherina ed altre violazioni alle rigide norme anti-Covid. E, in seguito, le stesse immagini sono state utilizzate dalle autorità contro la discoteca, la quale è stata controllata e poi costretta a rimanere chiusa per cinque giorni.