Camera di Commercio, l'imprenditore veronese dell'anno è Egidio Dal Colle

Sarà Egidio Dal Colle, capo di una delle aziende veronesi leader nel settore dolciario, a ricevere il premio Domus Mercatorum 2018 della Camera di Commercio di Verona. La cerimonia, che assegna il riconoscimento all'imprenditore dell'anno, si terrà domani, 7 febbraio, all'auditorium del nuovo centro congressi dell'ente.

Presidente dell'azienda di famiglia, fondata nel 1896 dal nonno, del quale porta lo stesso nome, Dal Colle è entrato in azienda poco più che ventenne, ha trasferito la sede da Cellore d'Illasi a Colognola ai Colli, più vicina all'autostrada, si è dedicato alla produzione di pandoro, panettone e merendine lievitate. L'impresa ora impiega una settantina di dipendenti, cui si aggiungono gli stagionali.

La cerimonia della Fedeltà al Lavoro varca la soglia degli anta - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Verona Giuseppe Riello - È un appuntamento tradizionale ma il suo spirito è più attuale che mai: per la 40esima volta premiamo i lavoratori, imprenditori e soggetti che, con il loro impegno, hanno contribuito a portare Verona a essere quello che è. Per questo la Camera di Commercio premia lavoratori, imprenditori, ma anche persone e associazioni che contribuiscono a valorizzare l'immagine della nostra città in Italia e all'estero anche in campi diversi da quello economico.

Oltre ad Egidio Dal Colle, infatti, salirà sul palco a ricevere il riconoscimento per l'ambito sportivo la nuotatrice Federica Pellegrini e il team nuoto del centro federale di alta specializzazione intitolato ad Alberto Castagnetti. Per l'ambito culturale sarà premiata l'attrice Valentina Bellè e per quello sociale l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.